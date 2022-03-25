РИАМО - 25 мар. Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов провел встречу с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по вопросу поддержки бизнеса в условиях внешнего санкционного давления, а также заслушал предложения по противодействию санкциям.

«Наша встреча нужна для того, чтобы обсудить те меры поддержки, в которых нуждается сейчас бизнес. Дать оценку новому пакету мер, новым предложениям от предпринимателей. Все эти меры мы возьмем в проработку и будем их реализовывать», - сказал Андрей Белоусов.

Первый вице-премьер рассказал предпринимателям, что правительство России уже сняло широкий ряд ограничений для бизнеса по регуляторике, запустило несколько программ, в том числе связанных со снижением нагрузки на бизнес и производственный капитал из-за повышенной ключевой ставки.

«Предприятиям, которые готовы запускать новые производства, сегодня оказывается масштабная поддержка и на федеральном, и на региональном уровнях. Одним из важных инструментов, особенно важных для импортозамещения, могут стать офсетные контракты, минимальная сумма инвестиций по которым в ближайшее время будет снижена с 1 млрд рублей до 100 млн рублей. На сегодня в Москве уже действует 5 офсетных контрактов, благодаря которым мы обеспечиваем бесперебойные поставки важнейших для города товаров – лекарств и детского питания, и мы будем распространять эту практику на все сферы городского хозяйства. Обязательства госзаказчика приобретать продукцию у поставщика на протяжении длительного срока дают уверенность в сбыте, необходимую для больших инвестиционных проектов, и способствуют скорейшему появлению новых производств», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Представителей «Деловой России» интересовали меры поддержки системообразующих предприятий, которые разрабатывает правительство России, возможности пополнения оборотных средств и меры налогового стимулирования.

«Пути дальнейшего повышения устойчивости экономики бизнес видит в поддержке компаний, которые сохраняют производство и рабочие места. Для этого мы предлагаем ряд мер налогового характера, возможности для пополнения оборотных средств предприятий и помощь системообразующим организациям. Важно усилить поддержку именно производств, не ограничивая круг ее адресатов размером бизнеса: сохранить для них доступность кредитования, ускорить платежи и освободить от предоставления банковских гарантий в рамках закупок для государственных нужд и закупок государственных компаний. Надеюсь, что с последовательной помощью со стороны государства бизнес сможет не просто адаптироваться к новым условиям, но найти стимулы для развития и продолжить эффективную работу в изменившихся условиях», - сказал председатель «Деловой России» Алексей Репик.