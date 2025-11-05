Новый скандал в Австрии: подозрения в шпионаже в пользу РФ

Управление государственной безопасности и разведки (DSN) начало расследование в связи с контактами предполагаемого агента российской разведки с инженером компании VTA Austria GmbH, специализирующейся на технологиях очистки сточных вод.

Как сообщает издание Jetzt, речь идет о гражданине России Сергее К., который, по данным следствия, представлялся официальным представителем VTA в России, хотя сама компания отрицает ведение какой-либо деятельности в РФ. При этом подчеркивается, что расследование не направлено против самой VTA, а ее сотрудник допрошен в качестве свидетеля.

Инцидент стал уже вторым за последние месяцы случаем, когда австрийские власти выявляют предполагаемую деятельность российских спецслужб — в конце сентября Вена объявила персоной нон грата российского дипломата, подозреваемого в связях с уволенным менеджером нефтегазовой компании OMV, у которого при обыске были обнаружены конфиденциальные документы компании.