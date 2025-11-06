ПВО уничтожила 16 украинских беспилотников над девятью регионами России

Российские системы противовоздушной обороны с 17:00 до полуночи по московскому времени перехватили и уничтожили шестнадцать украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Наиболее интенсивные атаки зафиксированы в южном направлении: над Воронежской и Ростовской областями сбито по три аппарата, над Брянской и Волгоградской областями, а также Республикой Крым — по два беспилотника.

Единичные цели нейтрализованы над Белгородской, Курской, Тульской областями и Краснодарским краем.