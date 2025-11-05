Эди Рама призвал ЕС разработать план урегулирования на Украине

сегодня в 23:21

Премьер Албании: Россия не нападет на Европу

Премьер-министр Албании Эди Рама в интервью Al Jazeera опроверг опасения Запада о возможной российской агрессии против европейских стран, назвав такие сценарии «абсолютной глупостью», сообщает «ИноСМИ» .

По его словам, НАТО обладает сильнейшей армией мира, а Европе следует сосредоточиться на разработке конкретного плана мирного урегулирования украинского кризиса и найти способ «поговорить с русскими».

Албанский лидер также отметил, что, несмотря на регулярные провокации со стороны России, ЕС должен мыслить стратегически, укрепляя оборону без эскалации напряженности.

Заявление прозвучало на фоне участившихся инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве стран Европы, которые западные власти связывают с Москвой.