Эди Рама призвал ЕС разработать план урегулирования на Украине
Премьер Албании: Россия не нападет на Европу
Премьер-министр Албании Эди Рама в интервью Al Jazeera опроверг опасения Запада о возможной российской агрессии против европейских стран, назвав такие сценарии «абсолютной глупостью», сообщает «ИноСМИ».
По его словам, НАТО обладает сильнейшей армией мира, а Европе следует сосредоточиться на разработке конкретного плана мирного урегулирования украинского кризиса и найти способ «поговорить с русскими».
Албанский лидер также отметил, что, несмотря на регулярные провокации со стороны России, ЕС должен мыслить стратегически, укрепляя оборону без эскалации напряженности.
Заявление прозвучало на фоне участившихся инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве стран Европы, которые западные власти связывают с Москвой.