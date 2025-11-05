Бельгия рассматривает возможность активации статьи 4 НАТО из-за дронов

Бельгия столкнулась с беспрецедентной серией инцидентов с неопознанными беспилотниками, что вынудило власти страны рассмотреть возможность активации 4-й статьи Вашингтонского договора НАТО о консультациях по безопасности, сообщает ТАСС .

Министр обороны Тео Франкен охарактеризовал ситуацию как «очень серьезную» после того, как вечером 4 ноября были полностью парализованы все три международных аэропорта страны — Брюссель, Льеж и Шарлеруа.

Особую тревогу вызвали пролеты дронов над авиабазой Флорен, где размещены новейшие истребители F-35, и станцией Кляйне-Брогель с американским тактическим ядерным оружием. Последствия продолжают сказываться на авиасообщении — 5 ноября были отменены 54 рейса из-за несвоевременного возврата воздушных судов.

Правительство назначило на 6 ноября экстренное заседание Совета национальной безопасности для определения дальнейших действий.