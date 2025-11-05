RTBF: воздушное пространство Бельгии закрыто из-за сообщений о беспилотнике

Воздушное пространство Бельгии полностью закрыто из-за сообщений об обнаружении БПЛА, сообщает RT со ссылкой на RTBF.

«Все бельгийское воздушное пространство закрыто», — говорится в сообщении.

В настоящее время аэропорты Бельгии не принимают самолеты. Отмечается, что рейсы перенаправляют в Нидерланды и Германию.

Ранее в Германии из-за появления дрона почти на два часа была парализована работа аэропорта Берлин-Бранденбург, где поиски нарушителя с помощью вертолета не увенчались успехом.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.