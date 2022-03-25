РИАМО - 25 мар. В апреле в лесах Московского региона появятся строчки, а первые подберезовики и маслята появятся в мае. В конце мая также могут появиться белые грибы, сообщил РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«Если сохранится такая погодная тенденция и не будет сильных ночных заморозков, то во второй половине апреля в нашей средней полосе уже можно будет сходить за строчками. Это раннее плодоношение», — рассказал Вишневский.

Он добавил, что грибы, которые более известны широкой публике, начнут появляться в конце мая – начале июня. Вишневский пояснил, что традиционно в начале мая прорастает несколько видов строчков, а также сморчки и ранние вешенки. Во второй половине мая можно ждать первых маслят и подберезовиков.

По словам миколога, при удачном стечении обстоятельств и погодных условий полевые грибы, а также белые грибы и другие популярные грибы могут появиться в конце мая.

Вишневский объяснил, что потепление и большое количество стаявшего снега вряд ли станут причиной раннего появления грибов. Специалист отмечает, что для этого почве необходимо хорошо пропитаться влагой и прогреться.

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