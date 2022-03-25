РИАМО - 25 мар. 11 учеников столичных школ стали победителями Всероссийской олимпиады по химии, а 42 школьника – призерами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Плана становиться абсолютным победителем у меня не было. В прошлом году я был победителем Всероссийской олимпиады, поэтому в этом году готовился меньше, была какая-то расслабленность. Я просто старался показать хороший результат для себя и не задумывался о том, насколько успешно решают задачи другие люди», — рассказал ученик 11 класса школы имени маршала В.Чуйкова, который стал абсолютным победителем в своей параллели Игнатий Тарабрин.

Кроме того, ученики Специализированного учебно-научного центра — школы-интерната имени А.Колмогорова Артем Сорокин и Артемия Анисимова удостоились специальных наград за выполнение задач, связанных с органической и не органической химией.

Финальный этап соревнований проходил в Российском университете дружбы народов в столице. В нем приняли участие школьники из 9 – 11 классов.

По итогам выступления учеников сформировали состав сборной на Международную Менделеевскую олимпиаду школьников. Она пройдет в середине мая в Ташкенте. В российскую команду войдут 10 человек, из них 6 - столичные школьники.

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