РИАМО - 25 мар. 11 учеников столичных школ стали победителями Всероссийской олимпиады по химии, а 42 школьника – призерами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Кроме того, ученики Специализированного учебно-научного центра — школы-интерната имени А.Колмогорова Артем Сорокин и Артемия Анисимова удостоились специальных наград за выполнение задач, связанных с органической и не органической химией.
Финальный этап соревнований проходил в Российском университете дружбы народов в столице. В нем приняли участие школьники из 9 – 11 классов.
По итогам выступления учеников сформировали состав сборной на Международную Менделеевскую олимпиаду школьников. Она пройдет в середине мая в Ташкенте. В российскую команду войдут 10 человек, из них 6 - столичные школьники.
Москва лидирует среди городов мира по числу медалей на международных олимпиадах школьников>>
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