Сокращенного рабочего дня 6 марта в России не будет

Пятница, 6 марта, не будет сокращенным рабочим днем, несмотря на приближающиеся праздники, сообщает РИА Новости .

Как рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, причина в том, что Международный женский день в 2026 году выпадает на воскресенье. Выходной переносится на ближайший понедельник — 9 марта.

«Пятница 6 марта не является предпраздничной, и сокращения на час рабочего времени не будет», — отметила Подольская.

При этом для работающих по пятидневному графику выходные продлятся три дня: 7, 8 и 9 марта. Следующая рабочая неделя начнется со вторника и будет короче обычной — четыре дня.

