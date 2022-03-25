РИАМО – 25 мар. В Московский регион начали возвращаться канюки и грачи, а со сходом снежного покрова следует ожидать возвращения жаворонков, сообщил РИАМО руководитель АНО «Орнитарий» Вадим Мишин.

«У нас с вами 17 марта прошел праздник, называется — День Герасима Грачевника. С ним связана народная примета, которая гласит, что с этого дня начинается возвращение птиц, в первую очередь грачей», — рассказал Мишин.

Он отметил, что раньше грачей в Московский регион вернулись канюки. Мишин уточнил, что их прибытие мало, кто заметил, так как птица предпочитает селиться на опушках лесов и парков.

В настоящее время у зимующей в Московском регионе серой неясыти уже вылупились птенцы.

«Из хищников сейчас от нас отлетают длиннохвостые неясыти, зимующие у нас. А из более привычных для нас птиц к нам одними из первых прилетают жаворонки. Со дня на день сойдет снег, и они будут возвращаться на открывшиеся поля. Затем в города начнут возвращаться трясогузки», — сообщил Мишин.

Орнитолог отметил, что со сходом снега оголились дикоросы. На их верхушках открылись прошлогодние семена, которыми будут питаться зерноядные птицы. Кроме того, начинаются просыпаться мелкие насекомые – естественная добыча птиц.

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