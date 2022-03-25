РИАМО - 25 мар. Для того чтобы помочь ребенку с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, необходимо чаще хвалить его и помогать справляться с трудностями в игровой форме, сообщила РИАМО психолог-педагог Ксения Лазаренкова.

«Синдром двигательной активности обычно у мальчиков встречается чаще в 2-4 раза, чем у девочек», - рассказала Лазаренкова.

Она добавила, что обычно синдром дефицита внимания и гиперактивности проявляется у детей из-за недостатка общения с родителями.

Характерное поведение для детей с СДВГ – это плохое внимание, импульсивность, чрезмерная подвижность, эмоциональность, невнимательность и отвлекаемость.

Детям с СДВГ сложнее справляться с различными действиями. Им не стоит давать одновременно сразу несколько заданий. В случае выполнения одного можно давать другое. Также сложность могут вызвать резкие смены правил.

Со многими трудностями таких детей поможет справиться игра. Во время игрового процесса ребенку будет интереснее и проще воспринимать информацию. В процессе будет стабилизироваться эмоциональная атмосфера, развиваться навыки общения. Также это поможет концентрироваться на нескольких целях.

Для детей младшего возраста подойдут игры в прятки, морскую фигуру или «Да» и «нет» не говори!». Более взрослым подойдут футбол, баскетбол, волейбол и другие.

Психолог рекомендует не строить самостоятельно догадок и предположений, а обратиться за консультацией к квалифицированному специалисту для получения комплексной помощи.