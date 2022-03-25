РИАМО - 25 мар. Началась инженерная подготовка перед проведением работ по благоустройству территории спорткомплекса «Авангард», расположенного на востоке Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках проекта отремонтируем здания и проведем благоустройство территории, в результате спортивный объект обретет новую жизнь», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в планах восстановить футбольное поле, привести в порядок трибуны, обустроить спортплощадки. Также в рамках проекта там появятся скейт-парк, памп-трек и многофункциональная зона с полосой препятствий.

Рабочие уже демонтировали старые спортплощадки, закончили устраивать фундамент трибун и стелы, бетонное основание и гидроизоляцию фонтана.

Также идет монтаж ограждения со стороны шоссе Энтузиастов, армирование и возведение монолитных стен трибуны, в административном здании выполняется устройство перекрытия первого этажа и стяжка полов в подвале.

Перед тем, как приступить к благоустройству, все кабеля спрячут под землю, также отремонтируют участки водопроводных, канализационных и тепловых сетей, ливневой системы.

После того, как территорию приведут в порядок, она станет новым центром притяжения местных жителей. На территории спорткомплекса появится «сухой» фонтан с несколькими режимами работы. Также проведут работы по озеленению.