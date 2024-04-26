Акция «Диктант Победы» прошла в Партизанской деревне парка «Патриот»

В этом году Московское областное региональное отделение «Единой России» подготовило 9 уникальных площадок для проведения «Диктанта Победы». Из множества памятных мест, музеев и мемориалов области, посвященных событиям Великой Отечественнойвойны, были отобраны наиболее интересные и символичные.

Основной блок вопросов был посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам

На площадке в Партизанской деревне парка «Патриот» диктант написал региональный координатор партпроекта «Историческая память» Владимир Вшивцев. Вместе с ним в тестировании приняли участие Герой РФ Александр Головашкин, участник СВО Александр Князев, ветеран боевых действий в САРРоман Александров, а также заслуженные мастера спорта, ветераны, «серебряные волонтеры», военнослужащие.

«К сожалению, наш мир начал забывать те печальные уроки, которые были получены в ходе Второй мировой войны. Незнание и нежелание знать подлинную общемировую историю снова привело к популяризации нацистских идей среди европейцев. А российский народ вновь, как и 80 лет назад наши прадеды, делает все возможное, чтобы остановить продвижение фашизма. „Диктант Победы“ вдохновляет нас на сохранение истории России и укреплению патриотических ценностей в обществе. В нашей патриотической акции сегодня приняли участие порядка 60 тысяч человек из разных стран и такой масштаб говорит о том, что история становится живой и актуальной для каждого из нас», — сказал Владимир Вшивцев.

Координатор федерального партийного проекта «Единая страна — Доступная среда», заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев рассказал, что «Единая Россия» проводит большое количество мероприятий патриотической направленности и «Диктант Победы» является одним из важнейших элементов.

«Участие в этом событии принимают около двух миллионов человек по всей стране, и возможно, в этом году их число будет еще больше. Это способствует сохранению национальной памяти и исторической идентичности, которая сейчас активно преподаётся в школах. Необходимо, чтобы каждый житель страны помнил свою историю, поскольку она объединяет нас и делает сильнее, а её забвение может привести к разрушению, как произошло в 90-е годы, когда пытались переписать нашу историю и разделить страну», — сказал Терентьев.

Также, одним из участников на этой площадке стал участник СВО, депутат «Единой России» Совета депутатов Можайского округа Александр Князев.

«Мы также обязаны передать молодым людям и будущим поколениям идеалы героизма, патриотизма и любви к родине. Они должны знать, какими нужно быть, чтобы стать героем, патриотом и настоящим защитником своей страны. Наш народ снова начал объединяться. К сожалению, это происходит за счет горя и страданий, но объединение настолько сильное и близкое, что ничто не может его разрушить», — прокомментировал Александр Князев.

Ветеран Байконура, Юрий Крекотин, участвовавший в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты в 1965 году, подчеркнул, что российский народ не забывает историю своей страны.

«Россия всегда была, есть и будет великой державой. Это главный урок истории. Однако некоторые страны не осознают этого и устраивают конфликты по всему миру. Впереди нас ждет гуманитарная работа, которая уже полным ходом идет в освобожденных районах, перешедших на историческую родину. Эта работа будет огромной, и мы должны к ней готовиться», — рассказал Юрий Крекотин.

Каждый год те, кто пишет «Диктант Победы» в Московской области, становятся в том числе и победителями на федеральном уровне. Финалисты «диктанта» получают дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. А победители федерального уровняполучают приглашение для участия в параде Победы на Красной площади.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.