Советник по инвестициям: россияне могут использовать высокую ключевую ставку ЦБ

Сохранение высокой ключевой ставки ЦБ неизбежно, других вариантов не существует, пока экономика не замедляется, как и инфляция тоже. Россиянам стоит максимально пользоваться теми возможностями, которые открывает высокая ключевая ставка, заявил РИАМО советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров.

Во-первых, для вкладчиков это накопительные счета и вклады. Их основное отличие в том, что первые — это бессрочный продукт, условия по которому могут меняться в одностороннем порядке. Вторые — имеют срок, как правило 3, 6, 9 или 12 месяцев, а условия по ним фиксированные.

«Для консервативных краткосрочных сбережений оба варианта подходят, только нужно внимательно изучить все условия, чтобы при выводе средств не столкнуться с неприятными открытиями. Советую присмотреться к тем предложениям, что есть на платформе Финуслуги Московской Биржи», — говорит эксперт.

Во-вторых, если важна высокая ликвидность средств и доходность по ним в районе ключевой ставки, то стоит рассмотреть сделки РЕПО с ЦК и Фонды денежного рынка, обращаемые на бирже. Проценты за обращение денежных средств на бирже начисляются ежедневно, капитал можно вывести достаточно оперативно. Однако стоит понимать, что, как только регулятор начнет давать сигналы к более мягкой политике, ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average) пойдет вниз. То есть это краткосрочный вариант, интересный, пока в России жесткая ДКП.

Во-третьих, если есть желание зафиксировать для себя двухзначные годовые выплаты надолго, то стоит обраться к долговым бумагам. Чтобы их выпуски были конкурентными по сравнению с банковскими продуктами, эмитенты предлагают купонные доходности на несколько процентных пунктов превосходящие ставки по вкладам и накопительным счетам. Причём это возможность зафиксировать выгодные условия на 3-5-10 лет вперед. Например, Минфин даёт по десятилетним ОФЗ с постоянным доходом 13-14% годовых. А ведь их ещё и можно купить на ИИС-3, получив налоговую льготу в размере 13-15% от инвестированной суммы.

«На мой взгляд, это сейчас достаточно привлекательный консервативный вариант для долгосрочного инвестора», — отмечает Федоров.

В-четвертых, те же самые «длинные» выпуски облигаций позволяют спекулятивно заработать от роста их цены на более коротком горизонте. Дело в том, что цикл поддержания высоких процентных ставок сменится циклом их снижения. И в этот момент новые выпуски облигаций начнут предлагать доходность меньше, чем старые. А это значит, что цена старых выпусков, эмитированных в период 16% ключевой ставки, начнет расти. В первую очередь от изменения ДКП выиграют те бумаги, которые более долгосрочные. Этот тот вариант, который будет интересен уже опытным инвесторам, резюмировал эксперт.