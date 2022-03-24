РИАМО - 24 мар. Предприниматели Московской области получили возможность арендовать землю на льготных условиях для реализации своих инвестиционных проектов. Представители бизнес-сообщества региона уже направили около 15 инвестзаявок, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

По упрощенной процедуре земля будет предоставляться в аренду по ставке 1 рубль в год. Соответствующий закон приняла Мособлдума.

«Еще одной мерой стимулирования проектов в сфере импортозамещения является субсидирование процентной ставки по кредитам – на эти цели в регионе уже выделено 0,5 млрд рублей», – заявила зампред правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева в рамках круглого стола «О мерах по повышению устойчивости экономики в условиях санкций».

По ее словам, в результате процентная ставка для заемщиков ограничится 11,5%.

Также предприниматели могут получить кредиты на льготных условиях. Их предоставляет фонд развития промышленности Московской области.

Финансирование можно направить на обновление основных средств, расширение линеек промышленной продукции и разработку новых продуктов и технологий, ставки будут варьироваться от 0,5 до 5% годовых.

Взаимодействие с банками помогает оперативно решать возникающие вопросы о получении льготных кредитов. Каждый день подмосковный штаб по работе с банками обрабатывает от 50 до 60 заявлений. Примерно 70% обращений связаны с вопросами льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства.

«Все заявки закрываются в течение суток. Всего в банки уже поступило более 1 тыс. обращений от подмосковного бизнеса на получение льготных кредитов на сумму 10 млрд рублей», – добавила Зиновьева.

Уже получили одобрения 62 заявки на сумму 2,7 млрд рублей. Более 1,1 тыс. заявок на сумму 3,75 млрд рублей были поданы на реструктуризацию и получение отсрочки по кредитам. 367 получили одобрения.

В ходе встречи предприниматели поделились своими предложениями, профильные ведомства правительства Подмосковья взяли их в работу.