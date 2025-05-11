«Это какой-то бред»: цены на лук и другие овощи взлетели в Свердловской области

Жители Свердловской области начали жаловаться на то, что в местных магазинах сильно поднялись цены на овощи, в том числе на репчатый лук. Всего за неделю стоимость лука увеличилась на 18%, сообщает E1.RU .

Согласно данным Свердловскстата, стоимость лука в разных магазинах региона колеблется, причем в среднем она достигает 68,5 рублей за килограмм. В Екатеринбурге цены на этот овощ немного выше. Например, в сети магазинов «Магнит» килограмм лука обойдется в 69,99 рублей, в «Пятерочке» — в 71,99 рублей, в «О’КЕЙ» — в 73,49 рублей, в магазине «Кировский» — в 79,99 рублей, а в «Верном» цена достигает 82 рублей.

При этом не только лук подорожал в последнее время. Свекла также значительно выросла в цене, достигнув 73,46 рублей за килограмм, что на 13,2% больше по сравнению с предыдущей неделей. Цена на белокочанную капусту увеличилась на 8,6%, теперь она стоит 76,4 рубля за килограмм. Морковь тоже поднялась в цене на 7,6% и теперь стоит 62,81 рубля за килограмм. Картофель за неделю подорожал на 6,1% и его цена составляет теперь 82,65 рубля за килограмм.

Ранее сообщалось, что в России резко начала подниматься цена на картофель. В связи с этим депутаты обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и попросили разобраться в ситуации.