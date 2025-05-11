На обновленной улице Центральной в Дубне жители голосуют за благоустройство

Дубненцы продолжают выбирать общественные пространства, которые предлагается благоустроить в 2026 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Выбирают между территорией у домов 43 и 45 на проспекте Боголюбова на Большой Волге и парком Авиастроителей в Левобережье, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Благоустройство парка может хорошо дополнить уже обновленную улицу Центральную, расположенную рядом, считают жители. Именно левый берег Дубны, по мнению многих голосующих, пока требует большего внимания.

«Голосование показывает, что жители неравнодушны к своему округу, что они хотят видеть больше благоустроенных площадок. Каждый голос в поддержку той или иной территории — это показатель для власти, на что мы должны обратить внимание в своей работе», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Проголосовать за благоустройство можно до 12 июня.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.