В Забайкалье для тушащих пожар спасателей жители развернули пункты с едой и водой

В Забайкалье неравнодушные граждане организовали пункт поддержки для тех, кто борется с лесными пожарами. Для спасателей и волонтеров доставили воду и пищу, сообщает РЕН ТВ .

Полевая кухня стала центром притяжения помощи для спасателей и волонтеров. Люди массово доставляют коробки с продовольствием — консервами, крупами и печеньем.

Координатор движения «Молодежки Народного фронта» Татьяна Жильная, сообщила, что вся поступающая помощь немедленно направляется людям, работающим в полях.

В настоящее время под угрозой возгорания находится село Смоленка. На площади у магазина местным жителям предлагают взять все необходимое, в том числе респираторы и другие средства защиты дыхательных путей.

Депутат городской думы Дамдин Бадмацыренов отметил, что стихийно созданная группа координаторов объединила всех желающих оказать помощь спасателям. По его словам, в этой группе участвуют разные представители общества: предприниматели доставляют продовольствие, женщины занимаются приготовлением пищи, а в школьном здании организовали пункт временного размещения для тех, кто пострадал от возгорания.

Ранее сообщалось, что Забайкалье охватили мощные лесные пожары. Спасатели борются со стихией.