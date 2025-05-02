В России бушуют лесные пожары: 57 возгораний потушили за сутки в 16 регионах

Столичный регион завалило снегом, в субъектах РФ бушуют лесные пожары. Только за прошедшие сутки ликвидировано 57 возгораний в 16 регионах, сообщает Baza .

Самая тяжелая ситуация наблюдается в Забайкальском крае. Там с 23 апреля ввели режим ЧС федерального уровня. По данным на 2 мая, пожары бушуют на площади 1,9 тыс. га, все службы работают над ликвидацией огня. В ходе тушения 23 апреля пропали трое пожарных-десантников. В пятницу тела погибших нашли в лесу сотрудники Читинской авиабазы. В обстоятельствах их смерти разбирается следственная группа.

На помощь в Забайкалье прибыли спасатели из Коми, ХМАО, Иркутской области, Якутии и Бурятии. В крае дует сильный ветер с порывами до 20 м/с. Такая непогода прогнозируется до 3 мая, поэтому спасатели попросили жителей не жечь траву, а также не разводить костры.

Лесные пожары наблюдаются и в Курганской области. В регионе на сегодняшний день работают сотрудники федеральной Авиалесоохраны. С 11 апреля до 28 июня там действует запрет на посещение лесов.

Еще особый противопожарный режим ввели в 53 регионах страны, а пожароопасный действует в 81 субъекте.