Захарова заявила, что на Украине плохо прочли стенограмму слов Путина
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Руководство Украины плохо ознакомилось со стенограммой слов главы РФ Владимира Путина. Такой вывод можно сделать на основе реакции Киева на предложение о том, чтобы снова начать переговоры в турецком Стамбуле 15 мая, рассказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она добавила, что инициативу Путина прокомментировало большое количество мировых политиков, а также СМИ. Она была поддержана многими.
Захарова отметила, что президент РФ конкретно сказал о необходимости провести переговоры о первоначальных причинах конфликта. Только после этого речь пойдет о перемирии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ожидает от России прекращения огня с 12 мая. По его мнению, завершение любых боевых действий начинается с прекращения стрельбы.