Захарова заявила, что на Украине плохо прочли стенограмму слов Путина

Руководство Украины плохо ознакомилось со стенограммой слов главы РФ Владимира Путина. Такой вывод можно сделать на основе реакции Киева на предложение о том, чтобы снова начать переговоры в турецком Стамбуле 15 мая, рассказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что инициативу Путина прокомментировало большое количество мировых политиков, а также СМИ. Она была поддержана многими.

Захарова отметила, что президент РФ конкретно сказал о необходимости провести переговоры о первоначальных причинах конфликта. Только после этого речь пойдет о перемирии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ожидает от России прекращения огня с 12 мая. По его мнению, завершение любых боевых действий начинается с прекращения стрельбы.