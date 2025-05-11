Пьяная девушка в Химках разнесла три машины во дворе и оскорбляла жильцов дома

В подмосковных Химках пьяная девушка в ночи нарушила покой жителей одной из многоэтажек. Она во дворе протаранила сразу три автомобиля, затем оскорбляла владельцев поврежденного транспорта и в итоге угодила в полицию, сообщает «Москва 24» .

Предварительно известно, что автоледи управляла автомобилем марки Volvo, когда врезалась во дворе в три припаркованных машины. Когда владельцы транспорта вышли к ней, она ругалась, оскорбляла и кричала, чтоб никто не беспокоился, так как она «местная».

Позднее на место происшествия приехала полиция. Девушка отказалась проходить медосвидетельствование, но, по словам очевидцев, от нее пахло алкоголем.

В итоге стражи порядка забрали хулиганку в отделение для установления всех обстоятельств случившегося. Теперь ей грозит штраф и лишение водительского удостоверения.