РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. На форуме «Управдом» в Балашихе обсудили реализацию программы социальной газификации на территории городского округа, замечания коснулись в том числе вопроса включения в данную программу дачных и садовых некоммерческих товариществ муниципалитета, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Форум прошел в МФЦ Балашихи. К обсуждению пригласили жителей, представителей министерства ЖКХ региона, администрации округа, АО «Мособлгаз», Госжилинспекции, управления по содержанию территорий, председателей совета многоквартирных домов округа, общественников.

Заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова рассказала, что в Балашихе в программу соцгазификации вошли 12 населенных пунктов. В 2021 году строительно-монтажные работы были завершены в деревнях Соболиха, Дятловка, Пуршево, Русавкино-Поповщино, Русавкино-Романово, Фенино, селе Новый Милет. Работы по подключению продолжаются и в текущем году, часть домовладений уже отапливается газом.

Она подчеркнула, что паспорт соцгазификации подразумевает внутриквартальную разводку - до границ участка. Но большинство жителей Балашихи хотят провести и газ в дом. Для этого существует отдельный комплексный договор на платной основе.

«Среди основных вопросов, которые сегодня прозвучали на форуме «Управдом» – как попасть в программу по соцгазификации тем, чьи дома находятся в дачных и садовых некоммерческих товариществах. На участках есть индивидуальные строения, которые зарегистрированы и имеют адреса. Таких территорий порядка 13, но они не относятся к тем населенным пунктам, которые вошли в программу», – сказала Калашникова.

Она добавила, что данные обращения приняли в работу, отработают с «Мособлгазом» и в ближайшее время отчитаются перед жителями.

В ходе мероприятия также обсудили вопросы, связанные с работой подрядных организаций, сроками реализации программы соцгазификации, правилами подачи заявки на участие, расчета стоимости подключения к газу внутри участка и другие темы.

Подробнее о программе соцгазификации можно узнать на сайте «Мособлгаза» в разделе «Социальная газификация».

Также на форуме «Управдом» уделили отдельное внимание вопросу реализации антикризисных мероприятий в части перерасчета за отопление.