РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 мар. Врачи Домодедовской стоматологии в минувшем году приняли 60 тыс. пациентов, сообщил главный врач ДГСП Михаил Каюгин.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Южный в четверг. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.

«Ваши просьбы мы слышим, мы стараемся развиваться, чтобы соответствовать современным требованиям. К примеру, в 2012 году за год мы приняли всего 21 тыс. пациентов, а по итогам ушедшего года мы за год приняли 60 тыс. человек», - сказал Каюгин.

Начальник территориального отдела микрорайона Южный Валентина Алдонина отметила, что филиал Домодедовской стоматологии в микрорайоне за год посетило более 30 тыс. человек.

«За прошедший год в стоматологии всего посещений 30 053. Из них детский прием - 14 825», - отметила она.