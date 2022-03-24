РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 мар. Врачи Домодедовской стоматологии в минувшем году приняли 60 тыс. пациентов, сообщил главный врач ДГСП Михаил Каюгин.
Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Южный в четверг. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.
Начальник территориального отдела микрорайона Южный Валентина Алдонина отметила, что филиал Домодедовской стоматологии в микрорайоне за год посетило более 30 тыс. человек.
«За прошедший год в стоматологии всего посещений 30 053. Из них детский прием - 14 825», - отметила она.
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