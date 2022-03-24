РИАМО - 24 мар. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об освобождении здания администрации Мариуполя уроженцами Чечни, сообщает Газета.ru.

«Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг», написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что «оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать и побросали свои позиции».

Россия и Украина обсуждают работу гуманитарных коридоров, по которым жителей эвакуируют в сторону Киева или территорий, подконтрольных России, ДНР и ЛНР.

Россия начала проведение военной спецоперации на Украине 24 февраля. Ответом на нее со стороны США и их союзников стали экономические санкции.