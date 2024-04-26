КПРФ в Мособлдуме поддержала законопроект о сохранении экосистемы Подмосковья

Фракция КПРФ в Мособлдуме выступила за сохранение парка «Лосиный остров». Это уникальная экосистема Подмосковья и всей России, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне перед 83 пленарным заседанием Мособлдумы состоялось заседание фракции КПРФ в региональном парламенте.

В нем участвовали зампредседателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов, зампредседателя Мособлдумы Константин Черемисов, председатель комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков, депутаты Олег Емельянов, Татьяна Никитас, Татьяна Ордынская, Марк Черемисов. Депутат Елена Мокринская отсутствовала по уважительным причинам.

Депутаты обсудили вопросы повестки 83 заседания регионального парламента. Фракция КПРФ приняла решение поддержать принятие 9 проектов законов Московской области, вынесенных на рассмотрение 83 заседания Мособлдумы.

В том числе депутаты-коммунисты поддержали изменения в региональный закон о волонтерстве, предусматривающий определение правительством Московской области перечня мер поддержки добровольцев и волонтеров. Также был поддержан законопроект, сохраняющий право многодетной семьи на бесплатное предоставление участка в случае гибели ребенка — участника СВО. Фракция приняла решение проголосовать за проект закона, предоставляющий участникам СВО и членам их семей право на бесплатное юридическое представление их интересов в суде. Коммунисты также поддержали увеличение сроков выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам.

Также на заседании рассмотрели проекты федеральных законов, поступивших на согласование в Мособлдуму.

Депутат Татьяна Никитас отметила, что профильный комитет Думы не поддержал внесенный депутатами фракции КПРФ в Госдуме законопроект, направленный на сохранение уникального природного объекта — Национального парка «Лосиный остров». Фракция приняла решение поддержать законопроект и поручила разъяснить позицию коммунистов на пленарном заседании депутату Татьяне Никитас.

Заместитель председателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов проинформировал депутатов о сборе и подготовке грузов для 125 гуманитарного конвоя для наших воинов сражающихся против укронацистов и для жителей прифронтовых территорий. Призвал товарищей активизировать работу по сбору грузов. 27 апреля — состоится отправка 125 гуманитарного конвоя КПРФ с площадки совхоза им. Ленина.

Заместитель председателя Московской областной думы Константин Черемисов выступил с информацией о мероприятиях МК и ЦК КПРФ. 26 апреля — совещание первых секретарей МК КПРФ. Также планируется проведения мероприятий ЦК и МК КПРФ, посвященных Международному дню солидарности трудящихся — 1 мая и Дню Великой Победы — 9 мая.

Также на заседании фракции рассмотрели вопросы работы в территориальных округах.

Депутаты фракции КПРФ приняли активное участие в пленарном заседании Мособлдумы и голосовали в соответствии с принятыми решениями.

Депутат Татьяна Никитас выступила с разъяснением позиции фракции КПРФ по вопросу о согласовании проекта федерального закона «О признании утратившей силу статьи 15 Закона РФ «О статусе столицы РФ» и внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях». Данный законопроект должен остановить процесс уничтожения национального парка «Лосиный остров».

Наумов, выступая на пленарном заседании Мособлдумы по данному вопросу, подчеркнул, что необходимо сохранить национальный парк «Лосиный остров», как уникальную экосистему Подмосковья.

«Лосиный остров, являясь единственной в мире лесной экосистемой, находится в границах многомилионной агломерации. Даже в годы Великой Отечественной войны лесной массив никто не думал разделить на части, вырубить лес на дрова для отопления Москвы или еще каким-либо образом его уничтожить. Если мы будем так варварски относиться к своей природе, то за несколько лет от жемчужины России и объекта всемирного достояния, ничего не останется», — сказал Наумов.



Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.



«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», - подчеркнул Воробьев.