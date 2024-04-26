Гарибян анонсировал запуск в Подмосковье системы «Цифровые индикаторы риска»

Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян в формате делового завтрака провел пресс-конференцию с представителями федеральных и региональных СМИ, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Темами встречи стали итоги работы Главгосстройнадзора Московской области за первый квартал 2024 года, изменения нормативно-правового регулирования по выдаче разрешительной документации на строительство, а также трансформация центра содействия строительству при правительстве Московской области, который с ноября 2023 года вошел в структуру ГСН.

Артур Гарибян поделился с журналистами результатами внедрения в Подмосковье уникальных цифровых практик в строительном надзоре, разработанных ведомством для удобного и прозрачного взаимодействия бизнеса и власти, рассказал о темпах и результатах строительства нежилой коммерческой недвижимости, а также социально-важных объектов, о синхронизации подходов региона и органов местного самоуправления в части планирования и разрешительной деятельности по принципу «Двух ключей».

Отдельно руководитель Главгосстройнадзора остановился на возможностях, которые предоставляют застройщикам коммерческих объектов центр содействия строительству (ЦСС). В настоящее время на сопровождении ЦСС находятся более 3,3 тыс. проектов. С начала года при сопровождении ЦСС выдано 750 разрешений на строительство объектов, общая площадь которых превысит 3,1 млн кв. метров, а количество новых рабочих мест в регионе с их запуском увеличится на 6 тыс. Так же в их числе более 22 социальных объектов и 32 объекта ЖКХ.

Переходя к вопросам о проводимой Главгосстройнадзором работе по оптимизации разрешительной длительности в Московской области, Артур Гарибян отметил, что подготовлены предложения о продлении срока действия постановления правительства РФ 353.

«Московская область, основываясь на ПП РФ 353 выстроила эффективную модель управления разрешительной деятельностью и упрощения процедур в строительстве. Многие другие регионы так же построили на этом базисе свою работу с учетом региональных особенностей и специфики. Мы предлагаем продлить до 2030 года срок действия нормы Постановления Правительства РФ отвечающей за предоставление права регионам устанавливать такие особенности», — подчеркнул Артур Гарибян.

В апреле этого года в Подмосковье уже вступили в силу инициированные Главгосстройнадзором изменения в постановление правительства региона от 29.03.2022 № 296/12, устанавливающие особенности выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов теплоснабжения и электросетевого хозяйства, бюджетных объектов и иных нежилых объектов капитального строительства. Нововведения направлены на оптимизацию и упрощение процедур по выдаче разрешительной документации на строительство.

Теперь у застройщиков социально-значимых объектов теплоснабжения и электросетевого хозяйства появилась возможность получить разрешение на строительство и приступить непосредственно к стройке, параллельно формируя пакет необходимых документов до ввода в эксплуатацию. Таким образом, сроки строительства указанных объектов удастся сократить на шесть и более месяцев.

Также министр анонсировал запуск в Подмосковье в IV квартале этого года проекта «Цифровые индикаторы риска».

Индикатор риска — это признак, свидетельствующий о высокой вероятности совершения нарушения обязательного требования. В настоящее время факт срабатывания устанавливается инспектором вручную из отчетов, систем и жалоб. При этом методика выявления срабатываний разная и можно допустить ошибку. После запуска проекта факт срабатывания индикатора риска будет выявляться в информационной системе контрольного органа, что позволит исключить человеческий фактор и ошибки. Далее в единой государственной информационной системе обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области будет создана цифровая карточка индикатора, после чего система проанализирует необходимость проведения проверки и автоматически примет решение. Реализация проекта позволит не только оптимизировать работу инспектора и исключить ошибки, но и обеспечить автофиксацию всех срабатываний индикаторов риска и формирование аналитики.

Внедряя цифровые индикаторы риска, Московская область приступила к исполнению поручений президента России, озвученных в послании Федеральному собранию РФ 29 февраля 2024 года.

«Считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого с учётом наработанного опыта полностью перейти на рискориентированный подход, закрепив его законодательно», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.