Озвучены объекты модернизации коммунальной инфраструктуры в Лобне

сегодня в 18:47

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел открытую трибуну на тему «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области». На мероприятии обсудили в том числе и план работ в Лобне, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Игорь Коханый отметил, что мероприятие стало уже третьим в серии открытых трибун в формате кустовых совещаний. Здесь обсуждалась модернизация инфраструктуры в городских округах Дубна, Дмитровский, Долгопрудный, Лобня, Клин, Солнечногорск, Талдом, Химки. Встречи проводятся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«В настоящее время в Московской области реализуется масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, основная цель которой — повышение качества и надежности оказания коммунальных услуг, снижение аварийности на объектах ЖКХ», — подчеркнул Игорь Коханый.

Заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин рассказал о модернизации в сфере теплоснабжения.

Так в планах на 2024 год вЛобне — реконструкция 4 котельных в Научном городке, на ул. Текстильная, на ул. Букинское шоссе, на ул. Калинина. А также строительство 350 м сетей на ул. Фестивальная — ул. Калинина.

Кроме того, в 2025 году запланирована реконструкция системы водоотведения мкр. Восточный. Хват жителей — 4 тыс. человек

Программа модернизации теплоснабжения коснется 63 тыс. человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.