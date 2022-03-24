РИАМО - 24 мар. Депутаты Московской областной думы намерены разработать меры поддержки местного предпринимательства и экономики в условиях санкций, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Московская область, как и вся страна, столкнулась с новыми условиями, связанными с западными санкциями. Сейчас на федеральном и региональном уровнях принимаются беспрецедентные меры поддержки. Наше мероприятие объединило тех, кто столкнулся со сложностями на практике. Представители бизнеса рассказали о своем видении ситуации и предложили различные пути решения проблем», – сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что сейчас приоритетной задачей является прохождение ситуации с наименьшими потерями. Также важно максимально сохранить рабочие места. При этом правительство Московской области уже предприняло ряд мер по поддержке местного бизнеса.

«Вот и сегодня на заседании мы приняли закон, который определяет виды деятельности в целях импортозамещения, по которым могут предоставляться меры поддержки», – добавил Брынцалов.

В ходе обсуждения также прозвучал ряд предложений, которые Мособлдума возьмет в проработку. Прежде всего, это снижение налоговой нагрузки на бизнес, контроль со стороны государства, упрощение процедур.

Брынцалов добавил, что предприятия Московской области полны решимости переходить на импортозамещение, налаживать производственные цепочки.

В итоговую резолюцию круглого стола войдут все прозвучавшие предложения. На основании резолюции региональный парламент совместно с губернатором и правительством Подмосковья будет продолжать работу над новыми мерами поддержки.