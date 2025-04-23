23 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день
23 апреля 2025 года отмечают Всемирный день книги и авторского права, Всемирный день настольного тенниса, День английского языка в ООН и праздник Терентий Маревный.
Всемирный день книги и авторского права
День учредили для того, чтобы привлечь внимание жителей всего мира к книгам, возродить любовь к чтению. 23 апреля выбрано не просто так. Именно в этот день в 1616 году умер писатель Уильям Шекспир.
23 апреля важно вспомнить, что книга позволяет окунуться в культуры других стран. Также она может объединять разные цивилизации и даже времена.
Всемирный день настольного тенниса
Всемирный день настольного тенниса отмечают с 2015 года. Учредить его предложили в Международной Федерации настольного тенниса. Задача — привлечь внимание людей к этому виду спорта и сделать его популярным, объединить людей.
С 1988 года настольный теннис считается одним из олимпийских видов спорта. У него есть поклонники во многих странах мира. В этот день проводятся турниры по настольному теннису.
День английского языка в ООН
Дата была учреждена в 2010 году. День английского языка в ООН появился 23 апреля не просто так — тогда умер писатель Шекспир.
Английский язык имеет статус международного. Его знают во многих странах мира. Благодаря ему люди из разных государств могут общаться друг с другом.
Праздник Терентий Маревный
Православные отмечают память 33 мучеников. Среди них был Терентий. Все эти люди прошли через тяжелые трудности ради веры в III веке.
На Руси были уверены, что солнце в праздник показывалось в мареве — тумане. Поэтому Терентию и придумали такое прозвище.
Также считалось, что если солнце во время восхода окружается дымкой, то будет хороший урожай.
Именины
Сегодня именины у Григория, Максима, Александра, Дмитрия, Якова, Терентия и Федора.