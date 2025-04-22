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Седьмой документальный фильм из цикла «Города-герои» посвящен Новороссийску

Новый седьмой документальный фильм из цикла «Города-герои» посвящен Новороссийску.

В фильме показаны хроника и кадры современного Новороссийска, уникальные воспоминания ветерана Великой Отечественной войны о подвиге защитников знаменитого плацдарма Малая земля.

Кроме того, зрители услышат рассказ сына легендарного матроса Владимира Кайды и семейную историю актера и шоумена Михаила Галустяна.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте (https://may9.ru/) и в Telegram-канале (https://t.me/may_9_ru).