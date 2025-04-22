Седьмой документальный фильм из цикла «Города-герои» посвящен Новороссийску
Новый седьмой документальный фильм из цикла «Города-герои» посвящен Новороссийску.
В фильме показаны хроника и кадры современного Новороссийска, уникальные воспоминания ветерана Великой Отечественной войны о подвиге защитников знаменитого плацдарма Малая земля.
Кроме того, зрители услышат рассказ сына легендарного матроса Владимира Кайды и семейную историю актера и шоумена Михаила Галустяна.
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