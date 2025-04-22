сегодня в 23:09

Более 100 авторов идей и экспертов НСИ генерировали мета-идеи будущей соцсферы

Более 100 авторов идей и экспертов Национальной социальной инициативы (НСИ) генерировали мета-идеи будущей социальный сферы, сообщили организаторы форума «Сильные идеи для нового времени».

Благодаря экспертной сессии и мозговому штурму участники изучили текущий ландшафт форума, выявили проблемное поле и через анализ трендов погрузились в новое время.

«Мы ищем сильные актуальные идеи, которые могут повысить качество жизни населения нашей страны. Сильная идея — это идея, которая меняет жизнь людей к лучшему», — отметил директор программ АСИ Андрей Капалин.

Член рабочей группы экспертного совета АСИ «Социальные проекты», президент центра проблем аутизма Екатерина Мень отметила, что сильная идея должна быть понятна большинству.

Самые сильные из идей будут представлены руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.