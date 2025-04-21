Жители Подмосковья могут принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Организаторы — агентство стратегических инициатив и фонд Росконгресс, соорганизатор — ВЭБ.РФ. Свои идеи для позитивных изменений в стране можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая 2025 года. Затем эксперты отберут топ-100 идей. Самые сильные из идей будут представлены руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Форум — это уникальная площадка для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной. Мы видим, сколько в России мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом, который мы выстраиваем на форуме, — это эффективный механизм для решения общенациональных задач. Чтобы реализовать амбициозные планы развития и успешно ответить на внешние вызовы, важно объединить усилия всех уровней власти и каждого гражданина», — отметил заместитель руководителя пдминистрации Президента Российской Федерации, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что за прошедшие годы интерес к форуму вырос вдвое: в 2024 году количество идей увеличилось на 208% по сравнению с 2020 годом.

«За эти годы мы получили почти 90 тысяч идей из всех регионов России и 35 зарубежных стран. В этом году мы ждем проекты, направленные на повышение качества жизни, поддержку предпринимательства, развитие кадрового потенциала, креативных индустрий, технологий, экологического благополучия. Каждая идея получит экспертную оценку, а лучшие смогут стать частью масштабных преобразований для устойчивой экономики, качественной и комфортной жизни наших граждан», — подчеркнула Светлана Чупшева.

Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию. Затем следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов. Работа по экспертизе, докрутке и «упаковке» идей начинается с момента поступления первого предложения. Финальной точкой станет очный двухдневный форум. Он запланирован на лето и пройдет в Нижнем Новгороде. На форуме планируется презентация 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания — продемонстрировать 10 из них руководству страны.

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в 2020 году. В соответствии с Указом Президента России форум стал ежегодным. За четыре года он сплотил более 530 тысяч жителей. В первый год удалось собрать 14 768 инициатив и проектов, в 2022 лидеры предложили 19 512 идей для развития страны, в 2023 — 23 563, в 2024 — 30 726. Ежегодно около 1000 идей получают различные инструменты поддержки от организаторов форума, партнеров и региональных властей.

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