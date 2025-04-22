В ДНР при атаках ВСУ пострадали семь мирных жителей Происшествия сегодня в 23:41

В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов пострадали семь мирных жителей, в том числе подросток, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Семь мирных жителей республики, в том числе подросток, пострадали сегодня от киевской агрессии», — написал он. Отмечается, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Ранее украинские военнослужащие 444 раза обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил РФ и совершили 900 ударов беспилотниками, несмотря на объявление пасхального перемирия.