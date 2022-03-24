РИАМО - 24 мар. В России проводятся 3 новые грантовые программы поддержки туристического бизнеса в 2022 году. Регионы могут направить заявки на поддержку проектов по развитию туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Ростуризм предусмотрел на грантовую поддержку 3,5 млрд рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Прием заявок от регионов завершится 5 апреля.

По итогам конкурса определят субъекты РФ, которые получат федеральное софинансирование. Затем в субъектах РФ пройдут конкурсы среди юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые развивают туризм.

На средства субсидий регионы и предприниматели смогут обустроить пляжи и турмаршруты, открыть кемпинги и автокемпинги, создать авторские экскурсии и маршруты, обустроить места отдыха туристов с созданием визит-центров, систем маркировки и навигации, обустроить туристическую среду для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Новые грантовые программы очень важны для всех регионов, в том числе и для Подмосковья. В первую очередь потому, что эти гранты предусматривают реализацию общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры», — сказал министр правительства Московской области по туризму Алексей Шимко.

Максимальные размеры гранта для предпринимателей в Подмосковье составят 4 – 13,3 млн рублей в зависимости от направления проекта. Сами проекты должны быть реализованы до 31 декабря этого года.