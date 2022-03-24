РИАМО - 24 мар. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» установил новые контейнеры вместо сгоревших на площадке возле дома №209 на Октябрьском проспекте в Люберцах, сообщила «РИАМО в Люберцах» руководитель службы по связям с общественностью регоператора Мария Штомпиль.
В результате пожара 23 марта пострадали 3 бака для сбора отходов. На их месте установили 3 новые емкости для сбора смешанных отходов и 1 пластиковый контейнер для сухих отходов, то есть вторсырья.
Причины возникновения инцидента выясняются, проводятся специальные мероприятия.
Жителям напомнили, что за умышленный поджог контейнеров предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. За поджог по неосторожности предусмотрены штрафы от 500 рублей до 200 тыс. рублей.
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