РИАМО - 24 мар. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» установил новые контейнеры вместо сгоревших на площадке возле дома №209 на Октябрьском проспекте в Люберцах, сообщила «РИАМО в Люберцах» руководитель службы по связям с общественностью регоператора Мария Штомпиль.

В результате пожара 23 марта пострадали 3 бака для сбора отходов. На их месте установили 3 новые емкости для сбора смешанных отходов и 1 пластиковый контейнер для сухих отходов, то есть вторсырья.

Причины возникновения инцидента выясняются, проводятся специальные мероприятия.

«К сожалению, практически ежедневно мы фиксируем ситуации выхода из строя наших контейнеров по самым различным причинам. Это могут быть как сознательные вандальные действия, так и случайные происшествия. Поэтому наши сотрудники ежедневно объезжают контейнерные площадки, мониторят состояние емкостей и определяют необходимость их замены или ремонта, которые мы стараемся проводить максимально оперативно. Отдельная просьба к жителям – соблюдать правила использования контейнеров и не размещать в них предметы, способствующие возгоранию емкостей», — сказала Штомпиль.

Жителям напомнили, что за умышленный поджог контейнеров предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. За поджог по неосторожности предусмотрены штрафы от 500 рублей до 200 тыс. рублей.