РИАМО - 24 мар. С 1 по 18 марта на государственный кадастровый учет поставили 21 многоквартирный жилой дом Подмосковья. Теперь 4 тыс. семей смогут оформить права собственности на жилье и зарегистрироваться в своих квартирах, сообщает пресс-служба управления Россреестра по Московской области.

За 18 дней марта кадастровые номера получили многоквартирные дома, расположенные в 12 округах Подмосковья: Солнечногорске (4 дома), Орехово-Зуевском округе (3 дома), Наро-Фоминском округе (3 дома), Подольске (2 дома), Красногорске (2 дома), Мытищах (1 дом), Воскресенске (1 дом), Щелкове (1 дом), Балашихе (1 дом), Клину (1 дом), Домодедове (1 дом) и Котельниках (1 дом).

«Совместная командная работа управления, правительства Московской области и депутатского корпуса позволила значительно сократить сроки оказания услуг Росреестра на территории региона», - отметила руководитель управления Росреестра по Московской области Светлана Зайцева.

Она добавила, что в 2022 году в Подмосковье планируется сократить сроки осуществления учетно-регистрационных действий в отношении бытовой недвижимости и многоквартирных жилых домов до 1 рабочего дня по заявлениям в электронном виде.