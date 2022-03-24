РИАМО - 24 мар. Мужчина нанес смертельные травмы своему знакомому в ходе драки в Люберцах, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Труп мужчины с гематомами на голове и лице был обнаружен ночью 23 марта в съемной квартире на улице 2-я Заводская в люберецком поселке Красково.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был задержан знакомый погибшего. На допросе он рассказал, что нанес побои знакомому в ссоре. Отмечается, что оба мужчины – уроженцы в Омской области.

По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Фигурант задержан, расследование преступления продолжается.