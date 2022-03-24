РИАМО - 24 мар. В рамках работ по реконструкции Лобненского шоссе строители приступили к возведению левой стороны дорожного моста через реку Мещериху. Протяженность моста составит 25 метров, работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас специалисты подрядной организации АО «Стройтрансгаз» проводят на объекте подготовительные работы по демонтажу существующей конструкции дорожного полотна и водопропускной трубы. Затем строители приступят к устройству двух опор и монтажу балок пролетного строения нового искусственного сооружения. Всего предстоит смонтировать 7 балок.

Проект предусматривает открытие движения по мосту в IV квартале 2022 года.

«Ранее в полном объеме было выполнено устройство правой стороны моста, что позволило осуществить перепуск движения автотранспорта на обновленный участок Лобненского шоссе и приступить к работам по строительству левого направления, полностью завершить строительство нового моста планируется в III квартале 2022 года», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что, помимо строительства моста, на участке реконструкции продолжаются работы по строительству надземных пешеходных переходов, устройству бокового проезда автодороги, а также переустройство инженерных коммуникаций и устройство локальных очистных сооружений.

Реконструкция шоссе

Реализация проекта реконструкции Лобненского шоссе позволит увеличить пропускную способность автомагистрали и сократить время в пути от Лобни до аэропорта Шереметьево и обратно.

Также реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность деревни Чашниково и деревни Носово, обеспечить подъезд к жилым застройкам и промышленным предприятиям.

Общая протяженность участка реконструкции составляет 3 км по основному ходу, а с учетом боковых проездов - более 6 км. Проезжую часть планируется расширить от 4 до 7 полос движения. При этом на всем протяжении Лобненского шоссе будет установлено освещение, обустроены тротуары, 6 остановок для общественного транспорта, а также установлены шумозащитные экраны высотой 6 м.

Кроме того, там будут построены 4 надземных пешеходных перехода. В связи с планирующимся расширением проезжей части и увеличением интенсивности движения транспортных потоков надземные переходы обеспечат безопасное и комфортное передвижение пешеходов и будут оборудованы с учетом доступа для маломобильных групп населения.



Расчетная скорость движения по участку после его реконструкции составит 80 км/ч по основному ходу и от 50 до 70 км/ч на съездах. Перспективная пропускная способность — порядка 60 тыс. автомобилей в сутки.