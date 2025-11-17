Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники обманывают граждан, обещая им виртуальные кредитные карты. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Суть схемы в следующем: преступники создают поддельные сайты, которые копируют интерфейсы реальных банков, или обзванивают жертв с поддельных номеров. Далее они предлагают оформить виртуальную кредитную карту, а для ее получения просят заполнить анкету и оплатить «комиссию за выпуск».

Главная приманка мошенников — они обещают «гарантированное одобрение» и «мгновенное зачисление денег». На самом деле жертва получает не кредит, а пустой кошелек и украденные персональные данные.

Чтобы защитить себя, не переходите по подозрительным ссылкам из рассылок и сообщений, не вводите личные данные на сомнительных сайтах, а также внимательно проверяйте адрес сайта в браузере.

Еще больше о кибербезопасности на uslugi.mosreg.ru.

