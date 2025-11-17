Reuters: Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale

сегодня в 14:35

Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали декларацию о намерении Киева купить военное оборудование, в том числе 100 истребителей Rafale, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на Reuters.

По данным издания, соглашение рассчитано на десятилетний срок. Оно включает в себя покупку Киевом 100 французских истребителей Rafale. То есть самолеты на Украину будут поставлены за деньги и не факт, что в ближайшие сроки.

При этом глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее выступал против передачи истребителей Киеву.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на телеканал LCI, текст соглашения также включает будущие поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, радиолокационных станций (РЛС) и дронов.

В частности, Киев хочет заполучить новую модификацию системы ПВО SAMP/T, которая еще недоработана.

Ранее стало известно, что Франция может отправить военных на Украину. В СВР РФ отмечалось, что Париж хочет разместить там до 2 тыс. своих солдат.

