Зимой в парках Подмосковья будут работать катки и лыжные трассы

Заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин сообщил, что в зимний сезон на территории Подмосковья будут работать 45 катков, 62 лыжные трассы и 42 тюбинговые горки.

«У нас 45 катков с искусственным льдом, каждый год прирастаем по их количеству. Лыжных трасс в парках 62, и тюбинговые горки — 42», — сказал Хайкин на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

Он отметил, что для удобства посетителей в парках оборудованы пункты проката инвентаря, фудтраки с горячими напитками и едой. Кроме того, все горки зарегистрированы в Гостехнадзоре Минэкологии Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что парки региона пользуются популярностью у жителей.

«В последнее время мы видим, что благодаря нашей заметной программе, благодаря работе на местах дирекций парков, культуры, спорта, эти места становятся крайне привлекательными, в том числе для малого и среднего бизнеса», — сказал Воробьев.

