Песков: в России нет сторонников конфронтации с НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране нет сторонников конфронтации с НАТО, сообщает URA.RU .

Песков прокомментировал заявление министра обороны Германии Писториуса. Тот предрек войну между Россией и Североатлантическим альянсом уже в 2028 году.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в России нет сторонников такой конфронтации. Более того, подобная риторика звучит только от европейских стран.

Российское руководство заявляет о своей открытости к переговорам на равноправной основе и настаивает на том, чтобы западные страны прекратили политику наращивания военной мощи в Европе. Москва призывает к деэскалации и поиску дипломатических путей.

