Писториус: в 2029 году возможна война между НАТО и Россией

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что в ближайшие годы возможен конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом, сообщает «Царьград» .

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», — сказал Писториус.

По его словам, возможно и продолжение модернизации вооружения армий государств-членов НАТО в целях подготовки к вероятному вооруженному столкновению с Россией.

В России подчеркивают, что страна не представляет угрозы ни для одного из государств, но в Кремле внимательно отслеживают любые действия, которые могут нести потенциальную опасность для ее национальных интересов.

Российское руководство заявляет о своей открытости к переговорам, но только на равноправной основе, и настаивает на том, чтобы западные страны прекратили политику наращивания военной мощи в Европе. Москва призывает к деэскалации и поиску дипломатических путей урегулирования разногласий.

