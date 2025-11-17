Прошло освящение храма в честь иконы Божией Матери «Споручницагрешных» при ИК-5

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома совершил чин великого освящения храма в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных», расположенного на территории ИК-5 ГУФСИН России по Московской области и Божественную литургию в новоосвященном храме, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Архиепископа Фому встречали начальник областного ГУФСИН Александр Ветров, его заместитель Лидия Скворцова и начальник исправительногоучреждения № 5 Наталья Гурьева, совместно с настоятельницей Марфо-Мариинской обители милосердия г. Москвы игуменией Елисаветой (Поздняковой).

Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Можайского церковного округа священник Иоанн Лобода, помощник начальника ГУФСИН по организации работы с верующими, председатель Межъепархиального отдела по тюремному служению Московской митрополии священник Михаил Куземка, благочинный Яхромского церковного округа священник Сергий Бернацкий, духовник ИК-5 священник Роман Томилов и духовенство Одинцовской епархии.

За богослужением молились сотрудники подмосковного пенитенциарного ведомства и осужденные женщины.

По окончании Божественной литургии архиепископ Фома обратился с проповедью ко всем присутствующим в храме.

«Отрадно, что попечение о строительстве этого благолепного храма имеют руководители Управления и сотрудники учреждения. Это служение очень важное, потому что никто другой не имеет такой потребности в обращении к Богу, в вере и молитве, как люди, которые оказываются в местах лишения свободы. Важно, чтобы люди, которые находятся в заключении, имели возможность обращаться к Богу, укреплять свой дух, участвовать в богослужениях», — отметил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома.

На молитвенную память владыка передал в новоосвященный храм икону святой мученицы Анастасии Узорешительницы.

В своем ответном слове руководитель ГУФСИН поблагодарил архиепископа Фому и всех священнослужителей за деятельную инициативу по строительству нового храма на территории колонии и за проведение богослужения.

«Мы видим, как благотворно влияет на души осужденных и сотрудников УИС наличие храма в исправительном учреждении и совершение в нембогослужений и церковных Таинств», — сказал Александр Ветров.

От руководства и сотрудников ГУФСИН России по Московской области Александр Ветров передал в дар тюремному храму требное Евангелие и Крест.