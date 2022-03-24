РИАМО - 24 мар. Иногда пассажиры автобусов «Мострансавто» могут столкнуться с тем, что при оплате проезда бесконтактной пластиковой картой она оказывается в стоп-листе или заблокированной. В этом случае нужно уточнить информацию на стикерах с QR-кодами, по которым можно перейти на ресурсы для уточнения причины отклонения платежа, сообщает пресс-служба компании.

Чтобы пассажирам было легче сориентироваться, каким QR-кодом воспользоваться, на информационных листовках есть фотографии оборудования, через которое совершалась оплата проезда.

Следует помнить, что если бесконтактная оплата проезда с помощью смартфона с Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay не проходит, то нужно оплатить проезд пластиковой картой. Еще можно воспользоваться банковской картой системы «Мир».

Чтобы не возникало проблем с оплатой проезда в общественном транспорте, также банковскую карту рекомендуют привязать к личному кабинету карты «Стрелка». Это можно сделать в мобильном приложении карты «Стрелка» или на портале https://strelkacard.ru.