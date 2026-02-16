Поздравила с 14 февраля: петербурженка порезала любимого, не оценившего ремонт

Жительница Санкт-Петербурга ударила ножом любимого на Белорусской улице в Красногвардейском районе. Затем ее задержали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУ ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Процедуру задержания правоохранители провели 14 февраля в 02:20.

Женщина недавно поменяла интерьер в квартире. Но ее мужчине ремонт не понравился, о чем он и сказал.

У пары произошел конфликт. Во время него женщина выкинула вещи мужчины в окно. После этого ударила его кухонным ножом в тело рядом с плечом.

Соседи вызвали силовиков. 37-летней владелице квартиры предъявили подозрение в умышленном причинении вреда здоровью.

Нож изъяли и возбудили уголовное дело.

