Для 15 из 19 фигурантов теракта в «Крокусе» запросили пожизненный срок

Гособвинитель потребовал приговорить к пожизненному лишению свободы 15 из 19 фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает РИА Новости .

Заседание проходит в военном суде в Москве в закрытом режиме. Всего на скамье подсудимых оказались 19 человек.

Также прокурор попросил лишить фигурантов приобретенного российского гражданства.

Как пишет «Осторожно, новости», среди фигурантов — четверо исполнителей, три человека, продавшие им машину, а также владелец квартиры, в которой жили боевики. Еще 10 человек обвиняются в поддержке террористов и подготовке аналогичного теракта в дагестанском Каспийске.

В ходе заседания один из подсудимых, Саидакрами Рачаболизода*, не признал вину в терроризме. Он заявил, что решился на преступление из-за приверженности к радикальному течению ислама.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Террористы расстреливали посетителей, а также подожгли сам зал. В результате происшествия погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.

*Признан в России террористом и экстремистом.

