Журналисту-иноагенту грозит штраф до 400 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*
Журналиста Рената Давлетгильдеева** обвинили в пропаганде ЛГБТ*, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Материал на журналиста уже поступил в мировой суд Таганского района Москвы. Его обвиняют в «пропаганде ЛГБТ*» среди несовершеннолетних через интернет.
Рассмотрение дела назначено на 5 марта. Журналисту в случае установления вины грозит штраф до 400 тысяч рублей.
По какой именно причине был составлен протокол, пока не уточняется.
* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
** Признан на территории РФ иноагентом
