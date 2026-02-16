сегодня в 17:35

Журналисту-иноагенту грозит штраф до 400 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*

Материал на журналиста уже поступил в мировой суд Таганского района Москвы. Его обвиняют в «пропаганде ЛГБТ*» среди несовершеннолетних через интернет.

Рассмотрение дела назначено на 5 марта. Журналисту в случае установления вины грозит штраф до 400 тысяч рублей.

По какой именно причине был составлен протокол, пока не уточняется.

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

** Признан на территории РФ иноагентом

