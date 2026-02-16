Мальчик и девочка погибли при пожаре в доме в Нижегородской области
В Нижегородской области огонь вспыхнул в частном доме. Погибли двое детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел в селе Трофимово Лысковского округа. Пожарные потушили возгорание в доме на площади 48 квадратных метров.
На месте пожара спасатели обнаружили тела двоих детей: пятилетней девочки и семилетнего мальчика.
На данный момент на месте работают дознаватели МЧС, которым предстоит установить причину возгорания.
