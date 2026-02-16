Возбуждено уголовное дело: в Челябинске подростки жестоко избили мальчика

сегодня в 17:34

В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения подростков на мальчика

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве после нападения группы подростков на мальчика в Челябинске, сообщает пресс-служба СК РФ.

Сам инцидент произошел вечером 14 февраля. Группа подростков в автобусе, а затем на остановке на улице Братьев Кашириных нанесла телесные повреждения мальчику.

При этом нападавшие использовали предметы, похожие на кастет и ракетницу.

На данный момент председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Челябинской области представить доклад о ходе расследования дела и установленных деталях случившегося.

